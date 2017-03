Sám píšeš, že to čeká v té čtecí smyčce na příchozí pulz. Tak buď nepřišel, nebo jej to nestihlo zaznamenat, nebo je třeba negovaně. Nepřijít mohl z více důvodů. Prostě to budeš muset nějak zdiagnostikovat.



Já bych na ty dvě GPIOs připojil dva kanály osciloskopu a sledoval, jak se mění zpoždění příchozího po tom odchozím, jak je dlouhý a co to celkově dělá. Ale obávám se, že jím asi nedisponuješ.