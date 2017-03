Distribuce Q4OS

Ahoj,máte někdo dlouhodobější zkušenosti s používáním této distribuce https://q4os.org/ ? Prvotním hintem mi byla diskuze pod tímto článkem, https://www.root.cz/clanky/konzervativni-desktop-do-kvetna-2020-debian-8-7-jessie-lxde/nazory/ - viz příspěvek Kroužící orel (neregistrovaný)Zkusil jsem si nainstalovat do virtuálu a byl jsem příjemně překvapený funkčností (žádné pády, ani vyložené chyby) variabilitou vzhledu a základního menu/skladby aplikací. Celkově mi přišlo dost změřené na BFU - což nemusí být vždy na závadu. Jen netuším jak je to s tou proklamací autorů, že chtějí tuto distribuci profilovat jako pro business použití. Proto se ptám na dlouhodobější zkušenosti - pokud jsou.Btw - Trinity - používáte někdo, nebo je to minor na vymření ?Díky za reakce.

