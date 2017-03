Přesně to mi leží v hlavě už pár měsíců a to od doby kdy jsem viděl toto:



https://youtu.be/8oeiOeDq_Nc



1. Technologické překážky nevidím, jedinou překážkou je to že nejsou vhodní jedinci, tak že překážky jsou morální, intelekrtuální a politické.



2. Kdyby se ty překážky překonaly, tak dospějeme přesně k tomu o čem se hovoří v té přednášce na youtube.



3. Udělal jsi mi radost že nejsem sám takový blázen :-)



Ale vždyť toto funguje i s obyčejnými penězi a říká se tomu trh. A funguje to už tisíce let. problém je v tom, že vždy najdou lidi, co chtějí něco řešit zákony, a zodpovědnost přenášet na stát, chtějí "pořádek", protože si myslí, že ví, jak by co mělo být, ale ve skutečnosti ví houby :-)))