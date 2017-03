Zkušenosti s UPC pro korporátní sféru

Byl jsem u nich jako běžný zákazník, teď jsem u nich jako firma. Kromě toho, že mají jiný telefon pro kontakt, nic se nezměnilo. Serou na tebe úplně stejně, o smlouvy se musíš starat jak o tamagoči (pokud se nechceš nechat ojebat) a přístup k řešení problémů je taky na stejné úrovni (akorát tam jsou jiné lhůty pro vyřešení). Bohužel u mne není konkurence (O2 je ještě horší), takže jsem u nich.Na stabilitu a rychlost připojení si ale nestěžuji, to je OK (ale to bylo i když jsem byl běžný zákazník).Určitá nevýhoda pak může být jiný zákon, respektive pro firmy neplatí nový občanský zákoník