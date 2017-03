Ne, debootstrap je software na instalaci debianího systému (obecnou instalaci, jestli to pak někdo použije pro PXE, boot z flashky nebo whatever už je fuk). LTSP pak je balík pro desktopy, to je pro tebe overkill a ty funkce nevyužiješ a budou ti spíš překážet a bude to peklo nastavit.Pokud už máš systém nainstalovaný, mělo by stačit nastavit správně fstab, parametry kernelu a přegenerovat initramdisk. Viz třeba https://help.ubuntu.com/community/DisklessUbuntuHowto