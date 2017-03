HW nároky malých aplikací

Ahoj,

nějak mi to už nedá a musím se zeptat na vaši zkušenost. Poslední dobou je v módě na jakoukoliv blbost požadovat server 4 až 8 jader s 8 až 16 GB paměti. Většinou samozřejmě pro různé webíky v různých super frameworcích. Občas se tak řeší i "statické" stránky, které by šlo bez problémů napsat čistě v HTML5 a provozovat klidně na RPi.

Občas je to možná přehnanými požadavky managerů, kteří mají představu, že na jejich stránky budou přistupovat stovky lidí současně - většinou se pak jedná o stovky lidí za rok a z toho je třetina z firmy, třetina od vývojářů, třetina boti a na reálné návštěvy se nedostane.

Nebo mi uniká nějaká nová IT soutěž s tématem "vyžebrej co největší dělo na co největší kravinu"?