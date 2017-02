Priprava na prijimaci pohovor .NET developer

Ahojte, ako cerstvy absolvent mam za sebou prve kolo prijimacieho pohovoru, ktore dopadlo celkom fajn a pozvali si ma na druhe, ktoreho sucastou by malo byt otestovanie vedomosti formou testu (predpokladam ze to budu prvy .NETu a SQL). Vedia o tom, ze mam len skusenosti zo skolskych projektov no aj tak by som rad na ten test lepsie pripravil. Aj ked som v .NETe programoval, netrufam si povedat, ze poznam vsetky jeho klucove prvky ktore by mal spravny .NETak vediet, v SQL som si istejsi kazdopadne. Vedel by mi niekto prosim napisat co si urcite nastudovat, co sa na takych testoch objavuje a podobne? Dakujem