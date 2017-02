Na PHP nedam dopustit - pracuji v nem x let, mam jej rad a predevsim me zivi. Kazdopadne posledni rok a pul vic a vic experimentuji s Javascriptem a neskutecne me to bavi (momentalne napr. angular2).



Odpoved na tvoji otazku - k jave ma rozhodne bliz PHP i kdyz zmineny angular2 prostrednictvim typescript zacina OOP pripominat.



Vysoka poptavka je po PHP i JS developrech. Bohuzel firmy casto poptavaji javascriptare zaroven jako kodery (pokud jde o frontend) coz je ne pro kazdeho stravitelne.