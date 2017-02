Jaký použít PK při instalaci OS Windows 10 ?

Takovych omylu tady. Ano, jde prenest licenci na novy HW. Hlavni zpusob je sparovani licence pomoci MS uctu. Dalsi moznosti je pak pouzit podporu.



A urcite bych instaloval rovnou W10 nez delat upgrade cestu.



Je to tak jak říkáš, nainstaloval jsem rovnou W10, zadal PK ze starého PC, aktivace neproběhla ale dal jsem reaktivaci v nastavení účtu a vše je OK. Teda snad je to OK, aktivováno to je tak snad je to i legální...