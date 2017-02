Mas dve moznosti.

Bud to aj napriek tomu urobis alebo si hladaj inu pracu.

V prvom pripade by som si niekde urobil zapis(poznamku do zdrojoveho kodu, mail sefovi,...) s pripomienkami/vyhradami aby to bolo zdokumentovane aby sa k tomu dalo v buducnosti vratit.



X krat som nesuhlasil so sefom. Niekedy mi da za pravdu a zmeni to, niekedy mi da za pravdu a nezmeni to, niekedy mi neda za pravdu a nezmeni to, niekedy nema chut ma pocuvat a vyhne sa mi.

Zaklad je sa ozvat a zvysok je uz na sefovi. On berie na seba zodpovednost.