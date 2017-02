Ahojte,

rozmyslam, ze po bc by som pokracoval v studiu na Masarykovej univerzite obor Informacnce systemy. Studovali ste tam niekto? Ako ste boli spokojni, aka je tam narocnost studia, na co si dat pozor, co od toho ocakavat atdna co sa pripravit, atd...? Dakujem