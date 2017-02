Hraní her -> Windows ve virtualu

1) Dualboot - asi najlepsia moznost... takmer bezpracne (ehm oproti dalsim moznostiam) a ide to obstojne... teraz to takto pouzivam...2) windows, + linux vo virtuale - tomuto nerozumiem preco takto ?3) linux + windows vo virtuale - da sa to ale je potrebne mat 2 graficke karty a spojazdnit VGA pasthrough cez nejaky virtualizacny softver (napr. xen) - skratka linux ma jednu gk, a windows vo virtuale ma hardverovy pristup ku druhej karte (logicky tej vykonnejsej)... chcel som to vyskusat cez xen, a s rovnakym hardverom ako mam ja sa vraj da dostat na takmer 95% vykonu ale nepodarilo sa... windows vymyslal, a nechcelo sa mi s tym viacej babrat...ale ked sa to podari tak to je celkom parada - vid. videa na yt...dalsie moznosti:4) wine - je potrebne mat Nvidia grafiku, a tiez to chce sprtat sa v tom...5) steam a nakupit hry co podporuju linux/steamos...6) osobitne pc cisto na hranie, ja to tak do buducna budem riesit pretoze windows ide riadne do zadeke, a uz ma problem aj s dual-bootom... a posledne co potrebujem aby nejaky sialeny update rozmrdal aj linuxove particie... oni totizto maju v MS na to snad patent...