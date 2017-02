TP-Link EAP nebo Ubiquiti Unifi AP Lite

Zdravím. Zrovna doma řeším wifi a rád bych na jejich roztažení po domě použil AP jednotky. Do hledáčku se mi dostala nejprve Ubiquiti Unifi AP AC Lite. Láká mě, že za vcelku přijatelný peníz je zde jak 2,4 tak 5GHz pásmo. Jak jsem se však dočetl, pro řízení a nastavování je třeba prográmek, který jede na Javě. Po hledání jsem narazil také na řešení od TP-Link, respektive jejich řadu EAP, která by měla umožňovat prakticky to samé, jen v jiném obalu a s možností webmanagementu přímo na jednotkách. Chtěl jsem se zeptat, zda zrovna s těmito EAP jednotkami nemá někdo zkušenost, případně jestli byste mi pomohli se rozhodnout, zda jít do EAP nebo Unifi. Předem díky za ochotu a vaše rady.