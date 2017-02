http://www.merkurtoys.cz/en/plotter-alfi Zadnou pamet nema. Treba se jeste nekomu vali doma.



Jinak pokud se nenajde nejaka stara jehlickova sunka, tak porad jeste je mozne tiskarnu po vytisteni obrazku vyhodit do povetri nebo ji upeci na pneumatice. Je o bezpecne, ale prodrazi se to.





Doporucuji zbrojovackou tiskarnu Consul 2113. Jehlickova A3, tuzemska => je k ni kompletni dokumentace, tj. zaruka, ze v ni neni zadna breberka, tiskne přes pasku do psaciho stroje, kterou lze snadno vyměnit. Ovsem urcite k nebude podpora a take to neni vec do damskeho boudoiru.