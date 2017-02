Nemyslím si, že by to byl problém k reklamaci, ve win to funguje (předpokládám s příslušným driverem). Spíše by to chtělo nahlásit do mailing listu alsy, aby se to opravilo. Jestli chceš, mohu ti s tím pomoci.



Ale držím palce a nebo si pořiď jiné.