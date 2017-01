Pomoc informatiky při pátrání

Jiz 2 tydny sleduji v Ceskem zpravodajstvi pripad ztracene skolacky z Usti. Ve zpravach pisou o proverovani kamer a take o hledani stop v okoli. Jenze uz je to nekolik tydnu a navic napadl snih, takze tento typ hledani neni ucinny. Napadlo vubec nekoho proverit veskere komunikacni sluzby ? Tim nemyslim jen socialni site a telefon,

ale take vsechny maily,ICQ, Messenger, Skype, Jabber a dalsi podobne sluzby a samozrejme socialni site. Rodice nemohou vedet, ktere vsechny ucty mohla ztracena skolacka min, tak bych se poptal VSECH znamych kamaradek a spoluzaku. Dulezite jsou jak logy (IP a cas), tak obsah komunikace. Zaroven bych u Seznamu, Centrumu a dalsich dostupnych velkych sluzeb zkontroloval logy, v nich IP adresy jejiho bydliste a take ze tridy, pokud maji ve tride PC. Jde o zakladani uctu, prihlasovani, nebo jen IP v hlavickach mailu. Vypis aktivity tel. cisla (kdy a kde) je snad samozrejmosti.



Policie by mela mit pristup jak k aktivitam telefoniho cisla, tak k logum a obsahu u vsech minimalne Ceskych sluzeb. U zahranicnich sluzeb (FB, Twitter, Google) je to horsi, ale minimalne osloveni by stalo za to. Na zaklade patrani po zmizelem informatikovi vim, ze policie moc tyto veci neproveruje, ale proc ? Napadlo vubec nekoho proverit internetove sluzby ? Vzdyt to muze velmi pomoct. Jak logy, IP, tak obsah komunikace.

Ve zpravodajstvi je jen par zminek o telefonu a socialnich sitich.