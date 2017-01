Synology - zhroucení svazku, HDD OK

No to bych velice rád zálohoval jenže potřebuji nějakým způsobem vytvořit nebo obnovit svazek.



Prave proto si mate napred udelat dd obraz obou disku. Jestli ty disky jsou na pokraji fyzickeho krachu, tak by se vam mohlo stat, ze se s tim budete tak srat, ze ty disky fyzicky zcela odejdou a vy nebudete mit co zachranovat. Pokud clovek ma v supliku obrazy obou disku, muze je prenest na jine disky a pak s tim laborovat a zkouset obnovit co se da, i kdyz puvodni disky jsou v kelu.Cili ja bych ty disky vymontoval, pripojil do jineho stroje, pristrcil k nim ventilator a udelal dd. Ale delejte, jak myslite. Se zbytkem vam neporadim, Synology nemam, neznam a nemam zkusenosti. Co ale celkem znam, jsou disky. Proto vas upozornuji na skutecnost, ze ty disky muzou byt mene OK, nez se vam zda. Kolikrat disky odejdou, ale jeste jakztakz funguji, dokud se neohrejou. Pak uz z nich nedostanete ani bajt, dokud zase nevystydnou. Proto doporucuji chlazeni ventilatorem. Jsou i lide, kteri je strci do dobreho plastoveho pytliku a s tim potopi do vody s ledem.Kazda operace, kterou s tim diskem delate, priblizuje okamzik, kdy ten disk uz bude zcela nefunkcni. Vzhledem k tomu, ze nevite, proc vam ty svazky lehly, existuje riziko, ze je to kvuli odchazejicimu disku. A pokud tomu tak je, nemuzete si ani dovolit ty disky testovat, minimalne pokud nemate udelany jejich obraz. Ten test by totiz mohl byt to posledni, co ten disk udela. Rozhodnuti o tom, jak moc mate rad vase data, nalezi vam, ne me.