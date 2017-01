Plat konzultanta stejný jako programátora?

Podle této stránky:Je průměrný plat konzultanta stejný jako plat programátora. Už mě to moc nepřekvapuje.Přijde mi to dost nefér. Pár konzultantu jsem už potkal a teda žádné kapacity to nejsou. Musím se přiznat, že mě to dost štve. Když si představím, že jako konzultant by mi stačilo jen obléct košili, nechat si udělat účes, vypadat jakž takž k světu a přeorientovat se na mluvení spíše než na technickou problematiku a všechno v životě by mi stačilo pochopit jen povrchně, dělá se mi fakt nanic. Nemusel jsem se namáhat jako blbec, abych byl schopen řešit složité problémy.Prostě mi vadí, že lehce nadprůměrně inteligentní klacek, co vždycky věděl tak akorát kulový, jen se uměl lehce něco povrchně našprtat, aby to pak odpapouškoval, si prostě obleče košili, nalakuje vlasy a je pro firmu stejně důležitý, jako já nebo nějaký jiný schopný programátor.Kde je ten reálný rozdíl v hodnotě těchto lidí? V tom, že když se na to vykašlou konzultanti, tak je dokáže nahradit kdejaký blbec nedouk co nedodělal ani bakaláře. Ale když firma ztratá programátory, a nedělá nějaký totální tesco software, tak náhradu těžko najde. Tak kde je ta spravedlnost?Za něco podobného bych označil projekt manažera. U nás v korporátu má senior programátor takových 70000,- , kdežto senior projekt manažer nějakých 120000,- . A koho se jedná? Potkal jsem jednoho velice dobrého, ale taky jednoho, který nahodil košilku, vlasy si načesal hezky dozadu, technické stránce věci hovno rozuměl a jediné co v podstatě potřeboval umět, je trochu angličtina.A ještě, když jsem se tak rozjel, tak bych vypíchl testery. Testeři u nás mají pokud vím stejně jako programátoři. To mě taky dost štve, protože zažil jsem testerský tým, a to ti vám byla naprostá tragédie. Jejich práce byla vysoce plytká a technické znalosti naprosto žalostné, přišlo mi, že jen umí ovládat ten svůj testovací nástroj. Nebyli se schopni vyznat ani v logu a že by se podívali přímo do implmentace a našli problém, to ani náhodou.Mám velkou chuť se do budopucna tady na takovéhle firmy z vysoka vy*at, udělat si živnost a podnikat sám na sebe. A mzdu budu tlačit neúprosně nahoru jak jen to půjde, ať si v tom tyhle firmy udělají pořádek a srovnají si priority. Protože opravdu mě dost štve, že neznají naši hodnotu.