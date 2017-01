Ubuntu po přesunu z virtuálu na železo nevidí síť

Citace: Jenda Dnes v 16:35:38 Nechápu, jak to souvisí se systemd. Před systemd si to pamatovalo MAC adresy detekovaných rozhraní v /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, a v tomto případě by ti to přejmenovalo eth0 na eth1. Situace by byla úplně stejná.



Hm celkom som sa v tom stratil... myslím že by si mohol o tom spraviť článok ako to presne celé funguje... ale môj level a použitie som už spomínal na konci prvého príspevku...



# This file maintains persistent names for network interfaces.

# See udev(7) for syntax.

#

# Entries are automatically added by the 75-persistent-net-generator.rules

# file; however you are also free to add your own entries.



# PCI device 0x1969:0x1026 (ATL1E)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:24:8c:43:be:36", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"



# PCI device 0x1814:0x0781 (rt2800pci)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:15:af:d8:d9:32", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"



# USB device 0x0b05:0x1706 (usb)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:1d:60:d3:d5:6b", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan1"



# USB device 0x3340:0xa0a1 (usb)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="80:00:60:0f:e8:00", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"



# USB device 0x0ace:0x1215 (usb)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:25:86:f0:1b:6b", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan2"



# USB device 0x0ace:0x1215 (usb)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:02:72:80:d0:ef", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan3"



# USB device 0x077b:0x2219 (usb)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:06:25:26:a8:99", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan4"



# USB device 0x:0x (ath9k_htc)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="c0:4a:00:2a:7d:5a", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan5"



# USB device 0x:0x (rtl8192cu)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="44:33:4c:63:4f:84", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan6"



# USB device 0x:0x (zd1211rw)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:60:b3:eb:4e:b5", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan7"



To je jednoduche. Proste minimalne od dob udev je zajisteno perzistentni pojmenovani NIC a to je uchovavano v /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Tady je priklad:Je to z netbooku, kam jsem za ta leta pripojil hafo ruznych USB wifi + je tam jedna zabudovana. Po pripojeni se jednoduse objevi vzdy pod stejnym jmenem, protoze byly jiz jednou nadetekovane a bylo pro ne vytvoreno pravidlo.Podobne to dela systemd, akorat k tomu musi pouzivat dementni Poetteringova pojmenovani, ktera si nikdo nepamatuje.Vam se jednoduse stalo to same, co by se vam stalo s udev. Prelil jste stroj z virtualniho HW na HW fyzicky. System nadetekoval HW, zjistil, ze ma jiny NIC, take zjistil, ze predchozi jmeno je jiz obsazene a vytvoril nove. Takze si najdete, kam to systemd uklada, stary zaznam vymazte a novy upravte, aby jmeno vyhovovalo vasemu vkusu.Vyse uvedene ma dobre duvody. Byly totiz doby, kdy byly NIC pojmenovany jen podle toho, v jakem poradi byly nadetekovane. Na masinach s vice NIC to bylo k posrani. Clovek treba kvuli kabelum prendal NIC do jinych slotu a hnedle se jmenovaly jinak. Takze pravidla firewallu/routeru atd. byla v p​r​d​e​li a nic neslo. A dokonce se pry stavalo, ze se mohly NIC zcela nahodne pri bootu nadetekovat podle rosneho bodu pokazde pod jinymi jmeny. Takze zaplatpanbuh za perzistenci. Tohle je zrovna jedna vec, kde bych na systemd nenadaval, az na ta veprova jmena.