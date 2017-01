pseudocode-minimalisticka syntaxe

dobry den, nejsem programator, inspirovalo mne cteni par bash scriptu, batch souboru, je to jen takovy napad slo by vytvorit nejakou minimalistickou syntaxi pro pseudocode ktera by mi umoznovala plne se vyjadrit ?

predpokladam ze nezbytne budou promenne, cykly (for i in X do Y), podminky (if then do X else do Y), while X do Y, goto, gosub, return, start, end, elseif (true, false), pak nejake "get from file nebo load .. nebo read .." pro nacteni dat treba ze souboru a "write to file .. .."pro zapis do souboru



jeste neco co je nezbytne nutne aby to splnovalo to minimalisticke zadani s plnymi vyjadrovacimi schopnostmi ?



v podstate mi jde o jen o absolutne nezbytne zakladni stavebni prvky takoveho pseudojazyka (chtel bych vytvorit slovnik ktery obsahuje prikaz (slovo ci slovni spojeni) - vyznam ), kterym bych byl schopen vyjadrit v podstate jakykoliv algoritmus nebo popsat nejake zadouci chovani, funkci co by pozadovany program mel umet, popsat jakykoliv problem a navrhovane reseni ?



jde mi o vytvoreni "zakladni slovni zasoby" takoveho pseudojazyka, co nejjednodussi, nejprimitivnejsi, minimalisticke



posleze prevedeni z pseudokodu (ktery bych predal i se slovnikem slovni zasoby vysvetlujicim vyznam pouzitych vyrazu) do opravdoveho programovaciho jazyka bych jiz zadal profesionalovi ktery by na dany problem zvolil nejvhodnejsi prostredek z hlediska produktivity, rychlosti vyvoje pozadovane "aplikace"