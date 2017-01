Co má smysl se dnes učit?

Ahoj, představte si, že za rok budete končit ing. a chcete začít pracovat na něčem, v čem budete pokračovat po škole. Nějaký ty znalosti programování máte, ale jen na školní úrovni a navíc na fakultě, která na programování není specializovaná. Předměty jsou zaměřený na sítě, programování, signály a tak, takovej mix.

Nicméně když byste chtěli programovat, co byste se učili? Ve škole jsem měl nejvíc Javu, ale to mi do práce stačit nebude, a navíc asi si nenapíšu nic tak zajímavýho, abych to mohl potenciálnímu zaměstnavateli ukázat. Ale když už, k Javě se učit nějaký spring, SQL? Nebo se naučit php, html5, javascript, co teď všude chtějí..? Zajímá mě jen váš názor, jakou cestou byste se nyní vydali :-)



snaz sa najst cestu k C# a MS technologiam.



To záleží, co konkrétně chcete dělat. V různých částech IT se používají různé jazyky. Pro základy je velmi dobrý Python a SQL. Pro rozšíření obzorů je dobré C++ (obzvlášť v kombinaci s Boostem), je celkem snadné pak přejít na téměř cokoliv, akorát naučit se to dobře je na hodně let (rychleji vystudujete doktorát než se naučíte C++), a pokud nakonec nebudete dělat v C++, budete nadávat, co všechno v jiných jazycích chybí. Pokud chcete někam do výzkumáku, doporučuji sáhnout po Haskellu (pokud to budou matematici) či Fortranu (fyzici). A pokud chcete psát weby, tak jste zbytečně strávil pět let na VŠROFL