Linux, sprava, programovani -zkusenosti ktere nejde vygooglit

nebo jde pri spravne formulovanem dotazu "vygooglit vsechno"? vsechno uz bylo vymyslene, vsechno uz nekdo resil ...inspiroval mne tento thread o rozchozeni zvuku na CentOS ktery je zcela mimo schopnosti me jako prevazne win a mac usera (kde rozchazovani zvuku spociva jen v nalezeni spravneho ovladace na webu a instalaci pres *.inf soubor, na macu jsem nikdy problem neresil tak nevim ani jak bych pripadne resil asi jen googlenim)napr. jak to, ze konfiguracni soubor je v /usr/share a ne v /etc ? jak mam vedet kde co hledat pro rucni editaci konfiguracnich souboru, ktere (sub)adresare z / jsou pro ty kam se spravce pri nejakem problemu diva jako prvni ...jsou nejake nelogicnosti, nekonzistence atd.. na ktere jste prisli praci se systemem nebo je vse pruzracne logicke a "vse ma sve predem dane jedine mozne spravne misto" ?zkratka by mne zajimaly nejake tvrde nabyte zkusenosti praxi se systemem (napr. metodou pokus omyl) o ktere byste byli ochotni se podelit, spatne se googluji atd...to same se tyka treba i programovani kdyby bylo neco na co jste prisly treba i nahodou, omylem, a neni jednoduchy to mit "vycteny z knizek, vygoogleny", takove know-how, neprenosne zkusenosti ktere byste se pokusili treba pomoci podobenstvi priblizit i cloveku ktery programovat nebude (kdyz vidim one linery s awk, perlem tak mne jima hruza jak tohle nekdo muze chapat a tvorit si v tom nastroje treba pro manipulaci s textem v textovem souboru, to uz mi pripomina programovaci jazyk brain fuck)ja uz jsem smiren ze mym limitem je copy/paste z vysledku googlu do terminalu, budu rad kdyz budu treba schopny pouzivat jinym vytvorene produkty, i to je nekdy narocne, zvlast kdyz je nutne je slozite konfigurovat pres narocne studium dokumentace a nefunguje to nejakym primitivnim klikacim zpusobem pres menu out of the box...je mi jasne ze zakladem je spravne se ptat, pak bych treba byl schopen nekdy i neco zkopirovaneho lehce upravit ke svym potrebam kdyz bych tomu trochu porozumelale jinak pro mne by bylo nejlepsi kdyby treba ruzne serverove veci byly distribuovany jako embedded "nerozbitny balicek"s funkci backup/restore na jeden click, vim ze je to utopie