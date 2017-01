Centos 7 nefungující zvuk

uname -r

3.10.0-514.6.1.el7.x86_64



lspci | grep Audio

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)



aplay -l

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: MID [HDA Intel MID], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

card 0: MID [HDA Intel MID], device 1: ALC888 Digital [ALC888 Digital]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0



lsmod | grep snd

snd_hda_codec_realtek 85956 1

snd_hda_codec_generic 73789 1 snd_hda_codec_realtek

snd_hda_intel 39987 4

snd_hda_codec 136428 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel

snd_hda_core 85362 4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel

snd_hwdep 13608 1 snd_hda_codec

snd_seq 66747 0

snd_seq_device 14356 1 snd_seq

snd_pcm 106416 3 snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core

snd_timer 29819 2 snd_pcm,snd_seq

snd 83432 17 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device

soundcore 15047 1 snd



cat /etc/asound.conf

#

# Place your global alsa-lib configuration here...

#



Přestal mi fungovat zvukový výstup. Alsa settings jsem po instalaci před rokem nechal na defaultu,(proč do toho šťourat když to funguje).Nicméně po roce správné funkce jsem zjistil, že zvuk nefunguje.Nevím co je podstatné pro detekci chyby proto:Jediny soubor s konfiguraci alsa je /usr/share/alsa/alsa.conf ten je neprazdny ale posledni zmena v nem byla pred davnou dobou a to určite fungoval.Díky za tipy