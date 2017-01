Vypnutí úvodní kontroly disků ve Win 7

Zdravim



Viete mi niekto poradit ci sa neda vypnut uvodna kontrola diskov, ked clovek vypne natvrdo windows alebo proste si niekedy nabootujem iny windows cez usb a hrabem sa v disku co je v notebooku a potom ked pustim windows z vnutorneho disku windows 7 pre nastartovanym zakazdym zacne kontrolovat vsetky disky. Ked to vypnem tak si to pamata a chce robit tuto kontrolu pri kazdom starte az kym ju nespravi a neskontroluje vsetky disky ci su v poriadku...



Co samozrejme su a len mi to spomaluje start windowsu...

Neda sa to nejako vypnut aby to vobec nerobilo?



diki za radu