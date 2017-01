Python 2.7-hodinový cyklus pro spuštění akce

x=0

while x==0:

if strftime("%M", localtime())=="00" and strftime("%S", localtime())=="00":

mereni=measure()

i=5

while (mereni==-1) & (i>0): # vysledek mereni je -1, kdyz je mimo rozsah,

mereni=measure() # zde 5 pokusu ziskat validni vysledek.

i=i-1

ftp=FTPupload(distance=mereni) # tohle a pak sqhhandover probehne

if mereni!=-1: # v kazdou celou, ale i minutu pote

php=phpsqlhandover(distance=mereni)

print timenow()+" KONEC SMYČKY. Čekám na další měření."



Ahoj, nemůžu přijít na to, kde udělali soudruzi chybu, když se cyklus spouští nejen v každou celou hodinu, ale i minutu poté. Ovšem ne vždy. :-/ Některou hodinu to proběhne jak má, některou ne.Skript má jednou za hodinu zjistit vzdálenost (výšku uhlí) z ultrazvukového čidla v násypce kotle, hodnotu poslat přes ftp do .txt souboru a zavolat php skript, kterému předá výšku uhlí a php skript ji zapíše do SQL databáze (hostingy neví, co by si za externí přístup řekly...)Díky za rady