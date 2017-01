jak smazat historii v BIOSu

Ahoj, potřeboval bych radu, kam se ukládá nastavení BIOSu, přímo do toho čipu?

O co jde, když najedu do kolonky boot tak mám na výběr z čeho a v jakém pořadí chci bootovat, jenže na výběr mám snad všechny FLASH disky které jsem tam kdy připojil a nevím jak se toho zbavit.



Co jsem zkusil:

- Reset CMOS (tlačítkem)

- Reset CMOS (propojením PINu na desce)

- Vyndat baterku (celou noc)

- Vytáhnout přívodní kabel (celou noc)

- Flash BIOSu (i starší verze)

- F5 (Load default Setting)

- odpojit úplně všecho, disky, grafiku, USB

- vyndat samotný BIOS



výsledek naprosto stejný...



Nějaký nápad?