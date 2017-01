Dobrý den, mám velikou prosbu. Vyndala jsem SD kartu z fotoaparátu a po vložení do PC nereaguje, po opětovném vložení do foťáku ji foťák nevidí. Moc ráda bych z ní fotky získala.

Můžete mi prosím poradit jak by šly fotky získat, nebo zda vůbec.

Moc děkuji, Laki.