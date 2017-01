Mám 6 let starý Dell E6410 s Ubuntu 14.04 LTS a provozuji na tom DisplayLink se dvěmi HD monitory přes USB2.0. Faktem je, že to funguje lépe než jsem čekal a na běžnou kancelářskou práci je to dostatečné, video na YouTube taky funguje slušně, ale na hraní graficky náročných her to není.