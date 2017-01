Jaký doporučíte antivirus pro Linux?

... Plánuji, že si pořídím pro svůj Linux nějaký antivirus. Našel jsem nějaké zdarma, nějaké za peníze, ale co se jejich kvality týče, nemám moc přehled.



Nechapem sice, naco chces AV na Linux - ale urcite skus najprv nieco, co je zdarma.Otazka je co si od toho slubujes . ci dobry AV engine, alebo dobra sprava viacerych zariadeni, atd ...Kedysi som pouzival na Windows ESET, bol dobry ale s kazdou novou verziou sa mi zdal tazkopadnejsi - takze som sa nan vykaslal, a dlhe roky som potom pouzival na Windows doma zdarma Avira free antivirus. Je to super antivirus. No muselo sa to instalovat, nastavovat a spravovat na kazdom PC separatne.Jakmile mi doma pribudlo viac pristrojov s Windows (t.j. decka + manzelka) vyuzil som ponuku McAfee, ktory bol na novych notebookoch predinstalovany. Licencia na neobmedzeny pocet zariadeni v domacnosti bola bezkonkurencna a spravuje sa to velmi sikovne cez web. Na kvalitu tohto antiviru som sice cital dost kritiky, ale zatial sa mi nikto z clenov rodiny nestazoval, ze by mal so svojim windows zariadenim problem (t.j. virus). Support maju online super, lenze pozor - nie pre SR alebo CR - tam je to uplne na hovno - riesi sa to cez email po anglicky - asi do US a je to totalne tazkopadne. Hovorim nemecky, tak som vyuzil uz 2 krat rakusky online support a vsetko mi vyriesili cez online chat ihned. Musim povedat ze taky super support som predtym este nikde nezazil, takze asi licenciu na neobmedzeny pocet zariadeni v domacnosti predlzim aj na dalsi rok.Ja osobne ako jediny z rodiny teraz pouzivam Linux a antivrus chvalabohu zatial nepotrebujemA este ma napada, ze kolega neda dopustit na free AVAST...je vraj aj pre Linux.