Jaký používáte program pro vzdálený přístup na Win

RDP na windows je lepší jak VNC, protože se posílá pouze změna a ne celý obraz. Vzhledem k tomu, že chceš přistoupit na win, pak bych použil jeho RDP a z linuxu jel potom na Remmina, která RDP umí.



teamViever je naprd, jednak maji asi tak milion vzajemne nekompatibilnich verzi, a druhak neexistuje zadnej zpusob, jak bys do toho zadal heslo, pokud na vzdalenym stroji neco heslo vyzaduje (to widlookno se proste vubec nezobrazi, vidi ho lokalni uzivatel, ale ne ten vzdalenej).

Jiste ze ve svete Windows je na spravu lepsi jejich vlastni RDP a z Linuxu pouzivam tez Remminu, ale tazateli vadi ze RDP bere obraz "serveru" (uzivatel na jehoz PC se pripojuje vidi jen logon screen), proto pro tyto ucely pouzivam VNC - tam kde se dostanu do site (vpn) a Teamviewer - tam kam se do site nedostanu. Na potreby reseni problemu kvuli kterym BFU volaji je to dostatecne (predpokladam ze to tazatel nechce na spravu serveru, tam neni potreba aby "uzivatel" cokoliv videl, zvlast kdyz vetsina serveru nema pripojenej monitorVime jak vsechno je naprd, ale nevime jak teda z toho ven. Vyborne.Mimoto, netusim jakou verzi Teamviewera jsi naposledy pouzival (sekaj je jak bata cvicky, uz je myslim 12), ale to co ty popisujes jsem za posledni 3 roky nemusel resit, bud to slo nebo jsem se s tim nesetkal.Nikde netvrdim ze to je nejlepsi zpusob a ani ho nikomu nevnucuji, odpovidal jsem tazateli na dotaz co pouzivam. S tim co (a jak) pouzivam si vystacim.