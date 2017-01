Práce na reklamacích v CZC

nemate nekto skusenost s praci na reklamacich v czc ,jak to tam chodi

Nejen v CZC ale i ve vsech ostatnim eshopech typu alza, alfa, tsb atd. to pri reklamacich chodi tak ze prioritni je ojebat zakaznika, obvzlast tim vic cim blize je konec zaruky reklamovaneho produktu ci je to jakkoliv diskutabilni.Budes muset zamerne lhat, vymejslet si a vohejbat cokoliv co pujde tak, aby nemusela byt uplatnena zarucni oprava / vymena veci / vraceny penize.Samozrejme netvrdim ze se nenajdou taci zakaznici kteri chcou tu ojebavku z druhy strany, ale to co predvadi tito prodejci pri reklamacich je kolikrat za hranici zakona (vlastni skunosti, nakonec kdyz se clovek nenecha, tito prodejci neriskuji soudni spor a ve finale se domluvi ci zakaznikovi vyhovi (samozrejme je-li pravo opravdu na jeho strane), ale stoji to hromadu casu a nervu - a na to oni spolihaj, ze se na to clovek vysere).O technickych znalostech a dovednostech techto "pracovniku" neni samozrejme zadny pochyb - nemaji je, proto to, pri cimkoliv nezjevnem na prvni pohled, posilaji na posouzeni jejich dodavateli (zpravidla velkoobchod) nebo servisu vyrobci, dle toho co maji nasmlouvano.Pokud ses sikovnej a chces lidem pomahat, ne skodit, najdi si praci v nejake slusne firme co delat IT servis / administraci pro jiny firmy - zpravidla pro mensi firmy ci zivnostniky.