Banana Pi jako NAS

Zdravím ve spolek. Rád bych si domů pořídil něco, co bude plnit roli "síťového" disku. Nechtějí se mi vyhazovat peníze vyloženě za NASku, jelikož všechny její fičury nevyužiji. Co od toho očekávám je pouze odkladiště filmů/seriálů/fotek, které budou streemovány do dalších zařízení. Z pravidla do televize, kde jako multimediální centrum slouží Raspberry Pi. Disk hodlám pořizovat s kapacitou 1 - 2 TB. Zrcadlení disků, RAID ani nic podobného nepotřebuji. Na disku nebudou žádná důležitá data, takže jejich ztráta až tak moc mrzet nebude.Mám vyhlídnuto toto . Výhoda - SATA port. Sáhli byste po tomtéž, nebo by jste volili něco jinačího?