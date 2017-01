Jsem javista a nechci pořád vyvíjet pro banky a korporace!

Věčně omýlané téma, Java. Ale teď už doopravdy.



Jsem Javista, mám rád Javu a chci dělat něco pořádného! Ale to asi chci moc nebo co. Drtivá většina nabídek práce jsou IS pro banky a jiné velké subjeKty. Tahle platforma si zaslouží víc! Ale nic není, menší firmy dělají v .NETu. Co s tím? Přeorientovat se na jiný jazyk?



A teď malá vsuvka. Považuju za vrchol všeho, když soft, ketrý poptává stát pro komunikaci s úřady (je to takové vyplňování formuláře s pdf), je udělaný v .NETu. To je neuvěřitelný bordel! Tolik lidí používá Linux nebo Maca, a oni udělají tuhle aplikaci v .NETu. Totální nýmandi jak na úřadě, tak v te firmě!