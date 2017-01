Mam Raspberry Pi s Kodi a k tomu HDMI projektor. Chci mezi to strcit AV Receiver/Amplifier - proste HDMI od Raspberry, HDMI do projektoru a repraky.Ted se chci zeptat na zkusenosti s CEC. Chci ovladat Kodi (tj. sipky, enter, escape, play+pause+stop, atd.) ovladacem k receiveru. Ovladac od projektoru je dost k nicemu, navic CEC myslim ani neumi. Mate s tim nekdo praktickou zkusenost? Co jsem tak zatim cet, neni to vubec bezny (wtf), bud funguje CEC mezi televizi a receiverem nebo pass-through mezi televizi a zdrojem. O CEC mezi receiverem a zdrojem jsem se toho moc nedocet, na http://kodi.wiki/view/CEC taky celkem nic moc neni.Jde mi hlavne o to koupit nejakej receiver, se kterym to zarucene fungovat bude.