Byt či podnájem

Poraďte, řeším problém s koupí prvního bytu a je s tím velké dilema. Vydělám si nějakých 33 hrubého jako junior programátor, naspořeno na byt mám cca 130k a mám následující scénáře:



1. Koupím malý byt 1+1 nějakých 33m2 v dobré lokalitě města a bude mě stát nějakých 700tis.. Na ten dostau výhodné úročení nějakých 1.7% rpsn. Budu se v něm 5 let mačkat, pak ho prodám a koupím něco lepšího.



2. Koupím větší byt 2+1 nějakých 50m2 za 1mil. Kč, budu měsíčně víc platit, ale zase se nebudu tolik mačkat. Hůř se mi pak bude prodávat a hůř se mi do něj bude hledat nájemník. Po 5 letech ho asi opět prodám.



A největší dilema:

3. Koupím pořádný byt, jaký se mi vcelku i líbí, bude mě stát okolo nějakých 1.3mil. Kč, budu na něj mít nevýhodné rpsn přibližně 3.4% protože nemám dost naspořeno, ale bude to byt v lokalitě s velmi dobrou dostupností, ze které jsem v práci za pár minut. Tenhle byt určitě rovněž prodám někdy v průběhu příštích 10 let.



Nebo půjdu za nevýhodných podmínek do podnájmu, ale budu mobilní, takže když budu chtít jít pracovat třeba do Prahy, prostě ukončím smlouvu a jdu do podnájmu jinam.



Co byste si vybrali vy a proč?