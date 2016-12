Pracovní vývoj admina linuxu

Dělám admina linuxu, a trošku mě překvapuje vždy ten vývoj v práci. Přijdu tam, makám 2-3 měsíce fakt naplno, ale vlastně jsem +- k ničemu. Po 3 měsících jsem +- použitelný, po půl roce zvládám věci vést sám a iniciativně, a přibližně za rok se dostávám do fáze, kdy se nudím.



Věci, které mi na začátku trvaly 3 dny, nyní zvládám za 20 minut. Přijdou mi 3 požadavky denně, a věc co by nováček či junior dělal týden udělám za hodinu. Té práce tolik není a já se začínám nudit a uvažovat o změně.



Ve výsledku v průměru vystřídám 1 práci za rok a personalisti se na mě dívají jako na vraha.



Teď jsem v jedné práci rok a vidím, že se nudím, prostě mě to nebaví.



Stále uvažuji co s tím.