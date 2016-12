QA GUI automation

Je tu spousta temat ohledne vyvoje technologie abc vs def a proc je kazdej lama pokud nepouziva ghi ...No co tak naka debata na tema GUI testovacich frameworku? Tzn zadny Selenium a podobny, ciste multiplatformni GUI nastroje pro regression testy, chodi nekdo takovej na roota?Co pouziva?Proc?Bavi ho to?Jak to spousti?Co vidi jako nevyhody zvolenyho reseni?Pro start to asi staci