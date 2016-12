Utilita na zjištění délky kabelu rj45

Ahoj, kdysi jsem měl MB tuším od gigabyte, který uměl v biosu zobrazit délku kabelu připojeného do síťové karty, byla ta sitovka něčím speciální nebo to dnes umí každá? Je na to v Linuxu nějaká utilita?



IFAIK to umí jen některé čipy a typicky umí jen třeba 4 délky. Dá se to vyčíst přímo z nějakého "registru" toho čipu. Ale je to opravdu jen orientační, hodně to záleží na konkrétním kabelu a stačí že proběhne nějaký paket když to zrovna "měří" a je schopno to vyplivnout úplnou kravinu.Ale třeba jsou i nějaké jiné, osobně tomu ale moc nevěřím, ty měřáky, co umí tohle nadetekovat velmi přesně jsou docela drahá záležitost, takže pochybuju, že by běžný síťový čip tohle uměl taky.