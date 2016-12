Zdravím!Pokud je mi známo, tak synchronizovaný běh dvou VM umí jenom VMware. Spíš bych ho nepodoručoval a udělal vysokou dostupnost na aplikační úrovni. Začal bych odspodu a postavil databázi na MySQL Galera clusteru nebo jiném master-master řešení, aby nebylo potřeba řešit problémy s fail over a hlavně fail back. Deadlockům se vyhnete, když před to dáte HAProxy, který bude směrovat požadavky vždy na první dostupný server. Aplikační servery a webové servery by měly ideálně být bezestavové, takže mezi ně dáte též HAProxy s load balancingem. Může to být i ta samá instance HAProxy. Na takovém řešení je postavený Public cloud https://www.homeatcloud.cz/cloud , každá služba OpenStacku je tam 3x a mimo lidské chyby (ehm..) je téměř nemožné to shodit. Čislo 3 je potřeba kvůli quorum algoritmu. Když jsou v master-master konfiguraci jen dvě databáze, tak při výpadku jedné padnou obě, aby se zabránilo split-brain situaci. Třetí server je možné nahradit Arbitrem na nějakém slabším nebo virtuálním stroji.Pokud se nepletu, tak na virtuální služby SLA se čtyřmi devítkami nemáme, ale na pronájmy serverů a housing ano. A ano, hardwarový load balancer na firewallu Fortigate nabízený u pronájmů serverů by se dal použít i na instance v cloudu, pokud by někdo chtěl vyšší výkon než dá HAProxy.