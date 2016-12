Museli jste někdy spolupracovat s neschopnym kolegou?

Hele z mé zkušenosti, pokud budeš chtít aby vyhodili tvého kolegu, tak to neprojde, i kdyby to byl přeučený metař. Problém je, že kdyby to prošlo, tak by šlo přes šéfa moc snadno intrikovat, a nejenom to, firmy si rádi ťulpase drží, třeba kvůli jejich stabilitě. Divil by ses, jak takový ťulpas po 5ti letech u firmy je samostatný a schopný, a on si ani nedovolí odejít, protože ví, jak by to jinde dopadlo.



Takže pro firmu i tvůj kolega může být užitečný.



A že jsi u toho nevrlý? Já jsem taky byl, když firma vedle mé pozice najala nejlevnější lidi a já je měl zaučovat. Osobně, není výhodné zaučovat o hodně neschopnějšího člověka, tebe to nikam neposune a jeho taky ne.



Buďto se podívej po lepší společnosti, nebo ho nějak odignoruj, snaž se aby napáchal co nejméně škody a věnuj se jen tomu svému, oni ho pak za půl roku vyhodí, jestli se ti na to chce čekat.