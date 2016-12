OpenVPN pro stovky klientů

Super, tak to funguje s two phase autorizací.

Jinak Tuxik nemyslím si, ež se v tom nevyznám. Pár let jsem dělal sysadmina. Jen se ptám na názory ostatních, jak by to vyřešili. Myslím, že k tomu to fórum tady slouží. BTW Babišce nic platit nebudu. Takhle to nefunguje. Zákazník si je zodpovědný sám za to, jaký přístroj na to pořídil. My se to snažíme vylazovat. Zatím to ještě ani neprodáváme.



Já neřekl, že nerozumíš ničemu, ale je jasné, že s openvpn moc zkušeností nemáš. A ano, zákazník si za to odpovídá sám, ale jde o pokuty až půl mega, takže počítej s tím, že když bude mít někdo kvůli tvému řešení problémy, pravděpodobně to skončí u soudu a líbit se ti to nebude. I kdyby jsi to ustál bez placení, s tímto podnikáním můžeš skončit. Nechci ti to úplně vymlouvat, jenom by možná nebylo od věci si k tomu něco nastudovat vlastníma silama, čímž se člověk většinou nejvíc naučí. Trošku z toho vyznívá "nejde o moje prachy, tak to kašlu a nějak to splácám". Já vím, Bábiška si to vymyslela blbě a finální specifikace byly celkem pozdě, takže to tak nějak museli splácat všichni, ale někteří nabízí i pojištění proti ztrátám, které by jejich řešení mohlo způsobit. Nevím, jak jsi zavedená firma a nechci to hodnotit, ale je mi až smutno, kolik nových firem vzniklo jen kvůli EET. Mimochodem, těch dotazů na bezpečnost (někdy i nesmyslných) už jsi tu měl víc, takže to není jen o neznalosti OVPN, ale spíš o neznalosti základních bezpečnostních principů. Takže nechci tě odradit, ale zamysli se pořádně, nejen, že i když si to nepřipouštíš, tak jde pravděpodobně i o tvoje peníze, ale hlavně jde o tvoji pověst a tu budeš případně získávat zpátky špatně. Na tvém místě bych trochu víc studoval a trochu míň se ptal a asi bych si být tebou najmul časem někoho na nějaký alespoň vzebrubný audit.