Tady: http://imgur.com/a/J7vgg je rozdil obou obrazku, tedy to, co vypadlo z resizovaneho obrazku (jestli jsem neco neposral). Jak se zda, problem se tyka jenom cerne, a to jen te nejcernejsi. Na monitoru sice vypada vsechno uplne cerne, ale podle color pickeru to vypada, ze vysypana cerne odstiny jsou ty, co jsou hodne blizko 000000, zatimco ty, ktere jsou okolo 101010 nebo svetlejsi postizeny nejsou. Ze by soudruhum neco preteklo pri vypoctu a zahadne jim vznikla pruhledna barva? A deje se to i pri prevodu do .jpg? A pokud ne, vzniklo by to pri prevodu do .jpg a naslednem prevodu do .png?