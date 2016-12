Důvody nasazené *BSD systémů

Pouzivam OpenBSD jak na servrech na desktopech, hardware vybiram podle toho jak je

podporovany takze chodi vzdy vsechno.

Z linuxu jsem migroval cca pred 6 lety. Duvod byl a je:

jednoduchost systemu

kvalitni dokumentace v manualech

minimum zavislosti mezi programy, vim co se v systemu deje.

mene duchu a "nevysvetlitelneho" chovani systemu.

A proste celkove lepsi pocit pri pouzivani.



Dam impertinentnu otazku - na co sa to da na desktope pouzivat? Kde su hranice co uz nejde?Napriklad, ja by som si chcel developovat ja v netbeans nad oracle jdk 1.8. Vacsinou robim servisy nad spring boot takze asi take.Mal by som stastie, alebo nie?