Mail hosting přijímající spam

Ahoj, můžete prosím doporučit mailový hosting, který je ochotný *přijímat* spam? Neustále narážím na to, že mi hostingy v dobré víře, že mě ochrání, zahazují poštu, kterou bych radši zahozenou neměl. Radši přijmu všechno a spam zahodím lokálně. Potřebuji POP3S, velikost stačí 50 MB, a byl bych radši, kdyby to hostoval někdo respektující moje soukromí. Jinak nepotřebuji nic, zejména ne odchozí poštu, IMAP, webové rozhraní, filtry, podporu pro mail za celou doménu, zapamatovatelnou adresu, hostování webu, registraci domény atd. Cena řádově do 50 USD ročně, kdyby to mělo být podstatně víc, tak už zůstanu u stávajícího hostera, i když s ním mám jisté potíže. Prosím neřešit, proč to, co chci, je blbost. Díky.