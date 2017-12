Jak promazat cookie domény v anonymním režimu

Zdravím, řeším zapeklitý problém v chromium potřeboval bych promazat cookie domény v anonymním režimu (ty cookies jsou nastavené, protože jsem stránku navštívil zavřel, navštívil–pro potvrzení že cookies si pamatuje)programátoři chromium asi nepočítali s těmito eventualitami:

-v chrome://settings/siteData ani chrome://settings/content/cookies nevidím cookie z anonymního okna

- ani když jako haxor si otevřu chrome://settings/content/siteDetails?site=https%3A%2F%2Fnázev.com, nevidim tam cookies dané domény

- anonymní okno nemohu zavřít, protože v něm mám otevřené taby, které nechci ztratit

- stránka, pro kterou chci cookies smazat nemám otevřenou tudíž nemohu KLEPNOUT VEDLE ADRESY a dát pod Soubory cookie kliknout na Používají se %d- protože dokud url není otevřená (ODENTROVANÁ), tak KLEPNOUT VEDLE ADRESY JE NANIC

-NEMOHU ani v devtools dát tab Application -cookies - důvod stejný jako výše. nepomůže ani trik, když si v tabu Network dám offline , a stránku JAKOŽE NAVŠTÍVÍM, protože to na ni nedojde.



Poradíte? Jsem bezmocný, nenašel jsem žádný způsob, jak odstranit cookies domény v anonymním tabu bez zavřením anonymního režimu. Umí se jiné browsery takhle chovat? Co jsem zkoušel firefox, tak ten díky rozšíření Cookie controler umí (ač na 4 klikutí) spravovat cookie mnohem, lépe, ale to byla jen odbocka.