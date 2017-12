<?php

error_reporting ( E_ALL );

ini_set ( "display_errors" , 1 );



include php_serial .class. php ;



$serial = new PhpSerial ;

$serial -> deviceSet ( "/dev/ttyAMA0" );

$serial -> confBaudRate ( 9600 );

$serial -> confParity ( "none" );

$serial -> confCharacterLength ( 8 );

$serial -> confStopBits ( 1 );

$serial -> confFlowControl ( "none" );

$serial -> deviceOpen ();

$serial -> sendMessage ( "hups" );

$serial -> deviceClose ();

?>

Zdravím Vás tu všechny.Jsem stah ten balik.Web je na /var/wwwTam je můj PHP a nakopčíl jsem tam i ty 2 soubory (composer.json a php_serial.class.php)Žandou chybu to nevyhazuje ale nefunguje to.Zkoušel jsem to přes python a lazarus a přes ně to chodí.Kde muže byt problém?