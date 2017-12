Špatně si mě pochopil mě nejde o to že by MF ukládala data a já měl málo místa.

Jde mi o to že nechci aby zbytečně něco četla a zapisovala na flash disku.



Protože používám Linux jako Live verzi z USB chci aby MF co nejvíce používala ramky.

Abych měl rychlejší systém...