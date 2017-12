Nabídka práce, ekvivalent k 60k hpp na IČO

ahoj,



mam moznost zmenit zamestnani, dostal jsem zajimavou pozici jako systemak unix systemu



prosel jsem pohovorem - uspesne, jedine co ted je treba vyresit jsou penize, rekli mi, ze maximum co mi nyni muzou dat je 60k hpp s tim, ze pokud chci vice, muzeme se domluvit na kontrakt - precetl jsem si vyhody x nevyhody a asi do toho pujdu, nicmene co mi vrta hlavou je cena za MD



jakou cenu byste navrhovali jako ferovou pro obe strany?



me napadaji dve varianty



5k / md s tim, ze si vse hradim sam (notebook, mobil, pripadne certifikace, kurz anglictiny)

4k /md s tim, ze mi notebook, mobil poskytnou, svatky proplati atd ... (tady to moc smrdi svarcem)



s tim, ze k pozici spada i nejaka pohotovost a to uz vubec netusim, jak by mi proplaceli



mate nekdo nejakou zkusenost?