Wordpress, Joomla - sdílení obsahu stránky

Ahoj, měl bych dotaz ohledně sdílení obsahu stránky (i části) na stránce jiné. Příklad - v CRM systému DotnetNuke jde

na stránku přidat libovolné množství modulů (HTML - div - kontejnerů), do nich vložit požadovaný obsah a na další stránce tohoto systému tento modul načíst do této další nové stránky. Výhoda je zřejmá, stačí změna v jednom místě a ta se "propíše" do všech stránek, které odkazují na uvedený modul. Hledal jsem podobnou funkcionalitu pro výše uvedené systémy, ale asi špatně, protože jsem našel jen klonování celých stránek apod. Poradil by mi někdo, jak uvedenou (podobnou) funkcionalitu doplnit pomocí pluginu?

Děkuji