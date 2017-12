genericky pocitac / odtlacok HW

Chcem dosiahnut, aby moj hw nebol identifikovatelny nieto pri beznom pouzivani/surfovani, ale ani ak by bolo mozne spustit vlastny kod. Povedzme, ze ak spustim kod na pc, jednoducho si vylistuje seriove cislo disku, popisku RAMky, seriu CPU etc, prosto odtlacok hardwaru, ktory prezije aj reinstalaciu OS.



Chcem dosiahnut anonymitu aj na tejto urovni. Otazka je, ze ci pomoze VirtualBox alebo treba QEMU s interpretaciou strojoveho kodu.



VirtualBox sa javi idealne: genericke sietove karty, disk etc. Rychly. Rizikom by mohlo byt rozlisenie obrazovky a instalacia "premostovacich sw" na prechod mysi z/do obrazovky alebo zdielanie disku. Rozlisenie by mohlo byt ako tak unikatne (TOR browser na to rad upozornuje) a smatranie zdielacieho sw-adresara by tiez mohlo nieco naznacit.



Idealne by bolo, ak by ste poradili nieco aj s Win, ale aj OpenBSD bude dobre :-)



QEMU spustene v pouzivatelskom rezime (nie pod rootom, bez pristupu k RING -1) sa mi javi ako lepsie, ale pomale.



V podstate by mohla byt otazka, ze co vsetko vidi OS vo virtualizacii ale chcem aj rady ako mu to zovseobecnit.



Vdaka. Stiku so zenami som schopny.